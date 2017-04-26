Семья барсуков терроризирует британскую деревню

Жители деревни в Великобритании стали заложниками семьи барсуков. Животные буквально блокировали проезд грузовых автомобилей и автобусов к населенному пункту.

Семья барсуков зарылась под дорогу, чем спровоцировала ее провал. Из-за этого жители деревни не могут получать поставки еды и предметов первой необходимости.

По дороге могут проехать только маленькие машины, но и им сложно это делать, сообщает The Mirror. Пока местные власти думают, как исправить ситуацию, над дырами в земле жители сооружают мостик.

Примечательно, что в отношении барсуков ни заблокированные жители, ни власти сделать ничего не могут. Дело в том, что животные внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Напомним, ранее в Сети появилось видео "нападения" панды на неосторожную туристку, которая подошла слишком близко ради совместной фотографии. С учетом внешности и специфики движений "агрессора" никаких эмоций, кроме умиления, этот ролик не вызвал.

Судя по всему, панде не понравилось вмешательство в ее личное пространство. В отместку она схватила зубами девушку за волосы. Впрочем, той довольно легко удалось высвободиться.

Однако нередки случаи, когда люди обижают животных. Как писали Dni.Ru, в центре Москвы женщина выбросила питбультерьера с балкона. Пес упал с высоты второго этажа. По данному факту проводится проверка. Информация о состоянии животного не поступала.