Щенок умилительно сыграл на игрушечном пианино за вкусняшки – видео

Четвероногий друг человека был готов на все, чтобы получить угощение.

Для некоторых выражение "у меня лапки" не является оправданием. Этот малыш на видео – один из них. Милый щенок стал героем четырехминутного ролика и продемонстрировал пользователям Сети свой музыкальный талант. Обладатель хвоста и мокрого носа сыграл на пластиковом пианино розового цвета, чтобы получить лакомство от человека за кадром.

Занятие музыкой, как и угощения, песику явно пришлось по душе. Герой видеоролика весело махал хвостом на камеру и задорно лаял, выпрашивая новую порцию вкусняшек. Оказалось, пушистого музыканта зовут Тирамису. В описании к ролику уточняется, что его порода – шведский вальхунд. Авторы канала сообщают, что таких, как он, в США не так много. Эта пастушья порода считает там довольно редкой.

Аккаунт, на котором была опубликована запись, называется ViralHog. Тирамису стал лишь одним из немногих героев этого канала. Ролик с ним был снят 5 июня в Гейнсвилле, штат Флорида. Возможно, с такими талантами щенок сможет прославиться на весь город, когда немного подрастет. Впрочем, теперь у него и так хватает фанатов на просторах Интернета.