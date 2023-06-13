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Вторник 13 июня

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Зоозащитники нашли новую семью для краснокнижной черепахи: видео

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Сотрудники Приморского океанариума

Вслед за семьей манулов из Новосибирского зоопарка, которые порадовали посетителей прогулкой с подрастающими малышами, радостными новостями поделились и сотрудники Приморского океанариума.

Как оказалось, краснокнижкая дальневосточная черепаха, которую также называют китайский трионикс, была обнаружена ими еще зимой. Сотрудники центра считают, что кто-то мог потревожить животное, поэтому оно вышла из спячки и, к большому сожалению, не смогло заснуть снова.

Уверены они и в том, что пресмыкающемуся несказанно повезло: в большинстве случаев животные, которая проснулись посреди зимы, не выживают. Их организм устроен так, что не может войти в спячку несколько раз подряд.

К счастью, черепаха попала в руки профессионалов, которые два месяца выхаживали животное и проводили реабилитационные процедуры. После них для полностью здоровой краснокнижной черепахи зоозащитники нашли новую семью. Животное выпустили в бассейн реки Раздольная, где уже обитает большая популяция ее собратьев.

Напоследок сотрудники Минлесхоза и ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН подметили, что дальневосточные черепахи занесены в красную книгу, поэтому те, кто обнаружит подобное животное, должны обратиться в специализированные службы. Во-первых, содержание черепахи дома – неимоверно сложная задача, а во-вторых – грозит подобная затея наказанием.

13 июня 2023, 06:05
Фото: Anna Ponomareva / Russian Look / www.globallookpress.com
Официальный сайт Приморского океанариума✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гороскоп домашних животных по знаку зодиака

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