Игра малышей манулов из Новосибирского зоопарка: видео

40 дней со смерти Юдашкина Тесты Поминки по Шатунову Игры Сонник

Топ новостей недели

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу "Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы"Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы

Лента новостей

Воскресенье 11 июня

00:07Игра малышей манулов из Новосибирского зоопарка: видео 22:525 лучших книг для ленивого вечера 21:50Телеведущий Борисов приехал в Россию из США ради празднования дня рождения Барановской 20:07От прошлого до будущего: новинки сериалов на июнь 2023 19:50Седокова вернулась к мужу после публичного конфликта 18:20Жена Пьехи назвала истинной причиной госпитализации певца перенапряжение 18:15Дочери стало некомфортно жить в одной квартире с Долиной 16:51Оценен масштаб финансовых потерь Пугачевой и Галкина* после отъезда из России 15:20Наследники Бориса Грачевского не могут поделить имущество 14:32Лолита Милявская заявила о желании встретить молодого состоявшегося мужчину 14:20Скандал в семье Якубовича: дочь обвинила отца в токсичности 13:20Стас Пьеха попал в реанимацию 12:16Как жить в гармонии с собой: советы гештальт-терапевта на примере Димы Билана 08:09"Не ругают, не критикуют": почему пьющие женщины нравятся мужчинам 06:32Замена квасу: Шесть необычных рецептов окрошки 04:05Как избежать межпозвоночных грыж и как лечить, если они уже есть? 02:05Почему необходимо закрывать окна на ночь – ответ экспертов 00:11Как вычислить мошенника по разговору 22:18Идеальная кожа и широкие стрелки: Утяшева назвала тенденции летнего макияжа 20:47Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" 20:15Марат Башаров советует рецепт: овощи на гриле в маринаде 18:42"И ведь не стыдно": непристойный вид жены Цекало возмутил общественность 17:42Тарзана застали в компании красотки из "Уральских пельменей" 17:23Певица Нюша сделала признание о нежданной беременности и непростых родах 17:16"Засыпала за рулем": ночная поездка Подольской привела к вынужденной остановке 16:56Реабилитолог заявил о трудностях Костомарова с протезами 16:00Удовиченко произвела фурор на премьере после операции 15:26"Такая же старушка как муж": Высоцкой указали на скрытый возраст в браке с Кончаловским 15:1040 дней без Юдашкина: как дочь кутюрье переживает утрату 13:57"Рано замуж": 21-летняя Алина Загитова поймала букет невесты 13:25Поминки по Шатунову: как пройдет годовщина смерти певца 12:57Что нельзя делать перед свадьбой: 7 народных примет 11:32SHAMAN подвергся критике за свои высокие гонорары 11:06"Скачут в колготках": Казарновская призвала вытравливать звезд "Дома-2" 11:05Полное прохождение "Покров-17" 10:07Спрос на квартиры в Петербурге вырос на 12% 08:185 скандалов певицы МакSим 06:07Не только модный аксессуар: почему важно носить солнцезащитные очки 04:11Сочи лидирует по спросу на летнюю аренду 02:05От раны до инфекции: мелкая ошибка при маникюре обходится слишком дорого 00:04Шедевры Гогена в России: нейросеть определила места с картинами художника 22:15Танцующего в Лос-Анджелесе мужика приняли за Нагиева 21:40Лучше, чем замок в Грязи: невестка Пугачевой показала роскошный особняк 20:30Звезда "Полицейского с Рублевки" Котова о близости с другом бывшего мужа из-за роли: Это грань 18:10Сын рассказал о возмущении желанием людей перезахоронить Зайцева: Кощунственные слова 17:40Королева с высунутым языком прижалась к смущенному Баскову 17:40"Сегодня в парниковых условиях": Тина Канделаки вспомнила сложный период в своей жизни 17:20Таролог предсказал Кристине Асмус скорое замужество 17:00Озвучены миллионные рекламные гонорары Дроздова и других звезд 16:40"Недавно встречалась": Лайма Вайкуле раскрыла секреты Веры Брежневой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Игра малышей манулов из Новосибирского зоопарка: видео

55

Котята, родившиеся у семьи манулов из Новосибирского зоопарка, стали выходить к публике.

Радостные новости пришли из Новосибирского зоопарка. Пара манулов, которые давно уже влюбились местным жителям, совсем недавно стали родителями. И вот теперь семейство стало показываться гостям.

Поэтому теперь все, у кого в распоряжении есть несколько свободных часов, могут отправиться в зоопарк для того, чтобы своими глазами увидеть, как Ева, Жора и пять малышей вышли на прогулку. Как сообщают очевидцы, это не первый раз, когда малыши покинули пределы своего домика, однако стоит отметить тот факт, что с каждым разом их можно лицезреть все более продолжительное время.

Более того, один из постоянных посетителей, которого зовут Сергей Ильтяков, даже сумел заснять игру малышей манулов из Новосибирского зоопарка: пять котят веселятся и играют друг с другом.

К небольшому сожалению тех, кто ожидал увидеть семейную идиллию, семья временно оказалась разлучена. Жора повел себя грубо в отношении собственных детей, поэтому руководство зоопарка приняло решение временно разделить отца и остальную часть семейства. Но, уверены многие, как только малыши немного подрастут и окрепнут, счастливая семья воссоединится вновь.

12 июня 2023, 00:07
Фото: pixabay.com
Сергей Ильтяков ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гороскоп домашних животных по знаку зодиака

Фото: H. Schmidt-Roeger/blickwinkel/www.globallookpress.com
Фото: B. Rainer/blickwinkel/www.globallookpress.com
Фото: Erich Schmidt/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Ariane Lohmar/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: imagebroker/Christian Heinrich/www.globallookpress.com
Фото: Alexandra Pfau/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: imagebroker/Bele Olmez/www.globallookpress.com
Фото: Arco Images / Wegner, Petra/www.globallookpress.com
Фото: Erich Schmidt/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Annika Plinke/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: H. Schmidt-Roeger/blickwinkel/www.globallookpress.com
Фото: Anni Sommer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

По теме

"Прирожденный певец": пес стал фанатом группы Queen

Кому-то можно позавидовать: как видят мир животные и птицы (видео)

Кому-то можно позавидовать: как видят мир животные и птицы (видео)
Зрение птиц и животных отличается от человеческого. В некоторых случаях люди проигрывают братьям меньшим. В Сети появилось видео, благодаря которому зрители смогли посмотреть на мир глазами животных и птиц.

Дружба теленка с лошадью умилила Сеть (видео)

Дружба теленка с лошадью умилила Сеть (видео)
В Сети набирает популярность умилительное видео, на кадрах которого разыгрывается настоящая драма. Теленок по кличке Винстон жил на ферме в США и отчаянно хотел найти себе друга.

Happy Happy Happy и не только: почему Сеть заполонили ролики с котами

Happy Happy Happy и не только: почему Сеть заполонили ролики с котами
Последние месяцы на просторах Интернета завирусились ролики с танцующими котами. Рассказываем, кто они такие и откуда взялись. Весна 2023 года оказалась неожиданно богата на новые видео-мемы.

Видео с места трагедии в Ростове-на-Дону будоражит душу

Видео с места трагедии в Ростове-на-Дону будоражит душу
Весть о смертельном происшествии прогремела на всю Россию. 30 мая в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна во время проведения спортивного мероприятия.

Лера Кудрявцева показала шаловливого кота (видео)

Лера Кудрявцева показала шаловливого кота (видео)
Звездная блондинка Лера Кудрявцева опубликовала кадры с милым питомцем. Известная российская актриса и телеведущая Лера Кудрявцева побаловала подписчиков забавным видео.

Выбор читателей

10/06СбтДмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" 10/06Сбт"И ведь не стыдно": непристойный вид жены Цекало возмутил общественность 10/06СбтРеабилитолог заявил о трудностях Костомарова с протезами 10/06Сбт"Скачут в колготках": Казарновская призвала вытравливать звезд "Дома-2" 10/06СбтТарзана застали в компании красотки из "Уральских пельменей" 10/06Сбт"Такая же старушка как муж": Высоцкой указали на скрытый возраст в браке с Кончаловским