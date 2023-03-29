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Рыжий корги Тыковка оказался в надежных руках – видео

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Чудесная история знакомства Тыковки и семилетнего Роуана.

Семилетний мальчик по имени Роуан написал письмо своему папе с просьбой завести щенка корги. Недолго думая, отец мальчика принял решение подарить щенка своему ребенку. На видео он запечатлел трогательный момент знакомства корги по имени Тыковка и Роуана.

Сначала мальчик не поверил, но быстро осознал происходящее. Он был безумно счастлив держать Тыковку на руках. Со временем он научился выгуливать собаку, купать ее и кормить. Отец гордится сыном — тот сдержал обещания, которые дал в своем письме.

"Это самый счастливый день в моей жизни! Это самый лучший подарок, который я когда-либо получал!" — делится эмоциями мальчик.

Впереди у Роуана и Тыковки долгие годы дружбы и веселья!

29 марта 2023, 09:00
Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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