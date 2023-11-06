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Болтливый попугай нагло поцеловал черепаху – видео

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Крылатый красавец дает уроки пикапа! Его гениальный план работает безотказно.

На видео, которое разместил в Сети пользователь @liiingo, болтливый попугай нагло поцеловал черепаху. Ловкость клюва и никакого мошенничества! Забавный донжуан показывает, как быстро войти в контакт с желаемой особой.

Сначала пернатый обольститель произносит для нее речь, которая звучит как древнее магическое заклинание. Затем птица имитирует звуки поцелуя, как бы намекая на "продолжение банкета". В конце концов попугай настойчиво тянется клювом к своей собеседнице. Что важно — она не против!

Вот так повезло черепахе с партнером — и даже аквариумное стекло не помеха для чувств-с. Недаром говорят, что любовь и на печке найдет. Смешное видео это подтверждает!

6 ноября 2023, 00:01
Фото: jspix/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
YouTube/Viralhog✓ Надежный источник

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