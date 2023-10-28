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Суббота 28 октября

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Пользователь Сети нашел в одеяле собаку – видео

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В Сети распространилась милая видеозапись. Хозяин нашел своего животного в одеяле.

Собаки – это домашние животные, которые часто называются лучшими друзьями человека. Они являются одними из самых популярных и распространенных домашних животных во всем мире. Собаки – это не только верные друзья, но и члены семьи. Они могут приносить радость, улыбки и безусловную любовь в жизнь своих владельцев.

Собаки известны своей преданностью к своим владельцам. Они обладают развитым чувством слуха и обоняния, что делает их отличными компаньонами для охоты, поиска и спасания, а также служебных задач.

На днях пользователь Сети нашел в одеяле собаку. Мужчина опубликовал милое видео, в котором он заметил под своим пледом какое-то существо. Он начал трогать спрятавшиеся животное. Так, ему не осталось ничего, как сдаться. Из покрывало начал вылезать песик, виляя хвостиком. Зрители расплылись в улыбке от увиденного. Они стали активно комментировать публикацию и отметили, что мужчине очень повезло с другом.

Ранее "Дни.ру" опубликовали видео с новой пушистой звездой сети.

28 октября 2023, 08:02
Собачки. Виктор Лисицын/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ютуб канал ViralHog✓ Надежный источник

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Фото: H. Schmidt-Roeger/blickwinkel/www.globallookpress.com
Фото: B. Rainer/blickwinkel/www.globallookpress.com
Фото: Erich Schmidt/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Ariane Lohmar/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: imagebroker/Christian Heinrich/www.globallookpress.com
Фото: Alexandra Pfau/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: imagebroker/Bele Olmez/www.globallookpress.com
Фото: Arco Images / Wegner, Petra/www.globallookpress.com
Фото: Erich Schmidt/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Annika Plinke/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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