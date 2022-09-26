Необычный малыш: блогер снял на видео сахалинского тюленя-альбиноса

Сахалинский блогер Сергей Любаченко встретил на острове Тюлений необычного малыша. Один из редких ластоногих тюленей оказался альбиносом. Ученые говорят, что рождение такого морского котика — очень редкое явление, шансы всего один на сто тысяч.
Волонтеры группы Друзья океана посетили остров, чтобы помочь животным, застрявшим в мусоре. К счастью, на видео нет раненых котиков — все они довольные приветствуют друг друга. За усердие и помощь природе, судьба подарила добровольцам шанс увидеть белоснежного тюленя.