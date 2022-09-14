Пришла за угощением: смелая белочка стала звездой Сети

В Сети набирает популярность милое видео из Белоруссии. На территории одной из городских больниц Гродно мужчина решил угостить местную жительницу. Обитающая на дереве белка не испугалась подойти к человеку за лакомством.
Мужчина снял происходящее на видео. На кадрах видно, как пушистый зверек подбегает и без страха садится рядом с рукой полной орешков. Причем, белочка не просто уплетает угощение, но и успевает делать запасы.
Пушистый комочек периодически хватает лакомство и бежит закапывать его в землю. Щедрый житель Белоруссии в свою очередь подзывает зверка обратно.