Застукали: Обнаженная Волочкова прикрыла срам веником

Скандальная балерина — отчаянная любительница банных процедур. Анастасия Волочкова предпочитает омолаживаться и оздоравливаться в купели. Звезда с удовольствием плескается в деревянной бочке на территории своего роскошного дома. Никаких купальников — в чем мать родила.
Недавно артистку застукали за этим чудесным занятием и записали процесс на видео. Анастасия Волочкова прикрывала срам веником, пока выбрасывала из воды небольшие ледышки. "Здесь немножко свежо, по-волочковски", — отметила светская львица с улыбкой.