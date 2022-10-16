Чистоплотная енотиха Молли готовится к завтраку (видео)

Сотрудники Ленинградского зоопарка поймали на видео маленькую чистюлю. Енотиха Молли полоскает в тазике кусочек мяса. Молли делает так каждое утро, когда готовится к завтраку. Только после тщательного мытья кусочек окажется у животного во рту.
Еноты-полоскуны на самом деле очень чистоплотные существа. Перед любым приемом пищи они полощут кусочки еды в воде. Так, маленькие полосатики заботятся о своем здоровье. А чтобы убедиться в свежести еды — енотиха Молли обнюхивает мясо даже после такого тщательного душа.