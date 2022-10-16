Она разговаривает! Забавная альпака прокатилась по городу на машине (видео)

Кто-то заводит себе собак, кто-то – кошек, а герой набирающего популярность ролика в Интернете стал владельцем настоящей альпаки! Хозяин, видимо, буквально породнился со своим пушистым другом, ведь пользователи подмечают, что они очень похожи. Более того, приятели очень оригинально проводят время вместе.
Герой нашумевшего видео, судя по всему, решил вообще не расставаться с животным и взял его покататься по городу на своем автомобиле: хозяин расположился за рулем, а его пушистый друг – на заднем сиденье.
Во время остановки владелец решил поболтать со своей альпакой. И то, что животное умеет разговаривать, пользователей просто умилило! Правда, что именно хочет донести до своего хозяина питомец, остается только догадываться.