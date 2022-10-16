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Она разговаривает! Забавная альпака прокатилась по городу на машине (видео)

Жители одного из городов наверняка удивились, увидев путешествующую на машине альпаку!
прочитано 178 раз

Кто-то заводит себе собак, кто-то – кошек, а герой набирающего популярность ролика в Интернете стал владельцем настоящей альпаки! Хозяин, видимо, буквально породнился со своим пушистым другом, ведь пользователи подмечают, что они очень похожи. Более того, приятели очень оригинально проводят время вместе.

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Герой нашумевшего видео, судя по всему, решил вообще не расставаться с животным и взял его покататься по городу на своем автомобиле: хозяин расположился за рулем, а его пушистый друг – на заднем сиденье.

Во время остановки владелец решил поболтать со своей альпакой. И то, что животное умеет разговаривать, пользователей просто умилило! Правда, что именно хочет донести до своего хозяина питомец, остается только догадываться.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Soeren Stache /ZB / www.globallookpress.com
Автор: 16 октября 2022, 02:38 Источник: YouTube ✓ Надежный источник

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