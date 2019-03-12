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Спорт

Медведева нанесла новый удар Туктамышевой

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники фигурного катания активно следят за отношениями двух спортсменок. Недавно у фанатов появился новый повод для обсуждения. 

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В понедельник, 11 марта, двукратный серебряный призер Олимпийских игр отписалась от страницы соперницы в Instagram. На следующий день пользователи заметили, что Евгения Медведева вновь стала читать микроблог Елизаветы Туктамышевой.

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Поклонники предположили, что причиной могла стать ссора за место на чемпионате мира, который пройдет с 18 по 24 марта в Японии. Изначально обе фигуристки были включены в команду запасных, однако в итоге воспитанница Брайана Орсера оказалась в основном составе.

Агент Евгении Медведевой поспешил прокомментировать случившееся. Он заявил, что спортсменка не могла сама отписаться от страницы Елизаветы Туктамышевой, так как она не занимается социальными сетями. Фигуристка активно готовится к предстоящему турниру, и у нее нет времени следить за всеми новостями в Сети. Аккаунтами управляет SMM-менеджер, который, вероятно, и совершил ошибку.

"Женя не отписывалась от Туктамышевой, так как не имела возможности ни подписаться, ни отписаться от кого бы то ни было. Все свое время она посвящает сейчас подготовке к чемпионату мира. Управление соцсетями находится в руках SMM-менеджера", – пояснил Леван Матуа в интервью РИА Новости. Он добавил, что девушек связывают "прекрасные отношения".

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Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Напомним, 22-летняя спортсменка очень близко приняла новость о том, что она не сможет принять участие в чемпионате. Елизавета Туктамышева до последнего верила, что войдет в состав сборной. "Во мне жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее", – поделилась она.

Автор: Полина Крылова12 марта 2019, 09:39
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