Бутырская вступилась за облажавшуюся Туктамышеву

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала выступление юной коллеги в финале Кубка России. Елизавета Туктамышева упала после одного из прыжков.

Фигуристка облажалась, допустив досадную ошибку во время короткой программы. Однако Бутырская решила поддержать Туктамышеву.

По мнению спортсменки, если бы Лиза чисто сделала тройной аксель, то была бы на соревнованиях первой, поскольку одна из ее главных соперниц Евгения Медведева не выставляет в своей программе лутц. Бутырскую задело, что болельщики отворачиваются от Туктамышевой, когда та допускает ошибки.

"Народ говорит, что она не фаворитка, когда у нее что-то не получилось. Она единственная, кто прыгает тройной аксель на данный момент у женщин, я не говорю про юниорок", – цитирует фигуристку Sport24. Она добавила, что Туктамышева не может поехать на Чемпионат мира с чистого листа, для этого нужны прокаты, где нужно себя проверить себя.

Напомним, на финале Кубка России в Великом Новгороде короткую программу выиграла Евгения Медведева. Второй стала Станислава Константинова. Третью позицию заняла Анастасия Губанова. А вот Елизавета Туктамышева в этот раз расположилась на четвертом месте.

Отметим, что поклонников фигуристов не меньше профессиональной интересует и их личная жизнь. Ранее Елизавета Туктамышева рассказала, как она предпочитает отдыхать в выходные дни. По словам спортсменки, в свободное от тренировок время она любит посещать "бани, сауны и спа-центры". Кроме того, фигуристка часто ходит по магазинам, чтобы купить себе какую-нибудь вещь "для души".