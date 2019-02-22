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Спорт

Бутырская вступилась за облажавшуюся Туктамышеву

Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com
Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала выступление юной коллеги в финале Кубка России. Елизавета Туктамышева упала после одного из прыжков.
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Фигуристка облажалась, допустив досадную ошибку во время короткой программы. Однако Бутырская решила поддержать Туктамышеву.

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Сюжеты Фигурное катание

По мнению спортсменки, если бы Лиза чисто сделала тройной аксель, то была бы на соревнованиях первой, поскольку одна из ее главных соперниц Евгения Медведева не выставляет в своей программе лутц. Бутырскую задело, что болельщики отворачиваются от Туктамышевой, когда та допускает ошибки.

"Народ говорит, что она не фаворитка, когда у нее что-то не получилось. Она единственная, кто прыгает тройной аксель на данный момент у женщин, я не говорю про юниорок", – цитирует фигуристку Sport24. Она добавила, что Туктамышева не может поехать на Чемпионат мира с чистого листа, для этого нужны прокаты, где нужно себя проверить себя.

Напомним, на финале Кубка России в Великом Новгороде короткую программу выиграла Евгения Медведева. Второй стала Станислава Константинова. Третью позицию заняла Анастасия Губанова. А вот Елизавета Туктамышева в этот раз расположилась на четвертом месте.

Отметим, что поклонников фигуристов не меньше профессиональной интересует и их личная жизнь. Ранее Елизавета Туктамышева рассказала, как она предпочитает отдыхать в выходные дни. По словам спортсменки, в свободное от тренировок время она любит посещать "бани, сауны и спа-центры". Кроме того, фигуристка часто ходит по магазинам, чтобы купить себе какую-нибудь вещь "для души". 

Автор: Валерия Нарская22 февраля 2019, 12:52
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Соблазнительные фото чемпионки Туктамышевой

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