Расписание ЧМ-2018: групповой этап
14 июня
|Время*
|Команды
|Стадион
|Трансляция
|18:00
|Россия – Саудовская Аравия
|Москва, "Лужники"
|Первый канал, сайт Первого канала
15 июня
|Время
|Команды
|Стадион
|Трансляция
|15:00
|Египет – Уругвай
|Екатеринбург, "Екатеринбург Арена"
|сайт Первого канала
|18:00
|Марокко – Иран
|Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург"
|сайт Первого канала
|21:00
|Португалия – Испания
|Сочи, "Фишт"
|Первый канал, сайт Первого канала
16 июня
|Время
|Команды
|Стадион
|Трансляция
|13:00
|Франция – Австралия
|Казань, "Казань Арена"
|Первый канал, сайт Первого канала
|16:00
|Аргентина – Исландия
|Москва, "Спартак"
|Первый канал, сайт Первого канала
|19:00
|Перу – Дания
|Саранск, "Мордовия Арена"
|сайт Первого канала
|22:00
|Хорватия – Нигерия
|Калининград, "Калининград"
|сайт Первого канала
17 июня
|Время
|Команды
|Стадион
|Трансляция
|15:00
|Коста-Рика – Сербия
|Самара, "Самара Арена"
|сайт Первого канала
|18:00
|Германия – Мексика
|Москва, "Лужники"
|Первый канал, сайт Первого канала
|21:00
|Бразилия – Швейцария
|Ростов-на-Дону, "Ростов Арена"
|Первый канал, сайт Первого канала
18 июня
|Время
|Команды
|Стадион
|Трансляция
|15:00
|Швеция – Южная Корея
|Нижний Новгород, "Нижний Новгород"
|сайт Первого канала
|18:00
|Бельгия – Панама
|Сочи, "Фишт"
|сайт Первого канала
|21:00
|Тунис – Англия
|Волгоград, "Волгоград Арена"
|Первый канал, сайт Первого канала
19 июня
|Время
|Команды
|Стадион
|Трансляция
|15:00
|Колумбия – Япония
|Саранск, "Мордовия Арена"
|сайт Первого канала
|18:00
|Польша – Сенегал
|Москва, "Спартак"
|сайт Первого канала
|21:00
|Россия – Египет
|Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург"
|"Россия 1", сайт Первого канала
20 июня
|Время
|Команды
|Стадион
|Трансляция
|15:00
|Португалия – Марокко
|Москва, "Лужники"
|сайт Первого канала
|18:00
|Уругвай – Саудовская Аравия
|Ростов-на-Дону, "Ростов Арена"
|сайт Первого канала
|21:00
|Иран – Испания
|Казань, "Казань Арена"
|Первый канал, сайт Первого канала
21 июня
|Время
|Команды
|Стадион
|Трансляция
|15:00
|Дания – Австралия
|Самара, "Самара Арена"
|сайт Первого канала
|18:00
|Франция – Перу
|Екатеринбург, "Екатеринбург Арена"
|Первый канал, сайт Первого канала
|21:00
|Аргентина – Хорватия
|Нижний Новгород, "Нижний Новгород"
|Первый канал, сайт Первого канала
22 июня
|Время
|Команды
|Стадион
|Трансляция
|15:00
|Бразилия – Коста-Рика
|Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург"
|Первый канал, сайт Первого канала
|18:00
|Нигерия – Исландия
|Волгоград, "Волгоград Арена"
|сайт Первого канала
|21:00
|Сербия – Швейцария
|Калининград, "Калининград"
|сайт Первого канала
23 июня
|Время
|Команды
|Стадион
|Трансляция
|15:00
|Бельгия – Тунис
|Москва, "Спартак"
|сайт Первого канала
|18:00
|Южная Корея – Мексика
|Ростов-на-Дону, "Ростов Арена"
|сайт Первого канала
|21:00
|Германия – Швеция
|Сочи, "Фишт"
|Первый канал, сайт Первого канала
24 июня
|Время
|Команды
|Стадион
|Трансляция
|15:00
|Англия – Панама
|Нижний Новгород, "Нижний Новгород"
|Первый канал, сайт Первого канала
|18:00
|Япония – Сенегал
|Екатеринбург, "Екатеринбург Арена"
|сайт Первого канала
|21:00
|Польша – Колумбия
|Казань, "Казань Арена"
|сайт Первого канала
25 июня
|Время
|Команды
|Стадион
|Трансляция
|17:00
|Саудовская Аравия – Египет
|Волгоград, "Волгоград Арена"
|сайт Первого канала
|17:00
|Уругвай – Россия
|Самара, "Самара Арена"
|Первый канал, сайт Первого канала
|21:00
|Иран – Португалия
|Саранск, "Мордовия Арена"
|сайт Первого канала
|21:00
|Испания – Марокко
|Калининград, "Калининград"
|Первый канал, сайт Первого канала
26 июня
|Время
|Команды
|Стадион
|Трансляция
|17:00
|Австралия – Перу
|Сочи, "Фишт"
|сайт Первого канала
|17:00
|Дания – Франция
|Москва, "Лужники"
|Первый канал, сайт Первого канала
|21:00
|Нигерия – Аргентина
|Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург"
|Первый канал, сайт Первого канала
|21:00
|Исландия – Хорватия
|Ростов-на-Дону, "Ростов Арена"
|сайт Первого канала
27 июня
|Время
|Команды
|Стадион
|Трансляция
|17:00
|Южная Корея – Германия
|Казань, "Казань Арена"
|Первый канал, сайт Первого канала
|17:00
|Мексика – Швеция
|Екатеринбург, "Екатеринбург Арена"
|сайт Первого канала
|21:00
|Швейцария – Коста-Рика
|Нижний Новгород, "Нижний Новгород"
|сайт Первого канала
|21:00
|Сербия – Бразилия
|Москва, "Спартак"
|Первый канал, сайт Первого канала
28 июня
|Время
|Команды
|Стадион
|Трансляция
|17:00
|Сенегал – Колумбия
|Самара, "Самара Арена"
|сайт Первого канала
|17:00
|Япония – Польша
|Волгоград, "Волгоград Арена"
|сайт Первого канала
|21:00
|Англия – Бельгия
|Калининград, "Калининград"
|Первый канал, сайт Первого канала
|21:00
|Панама – Тунис
|Саранск, "Мордовия Арена"
|сайт Первого канала
*Московское время
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