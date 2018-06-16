Месси в ярости: На ЧМ-2018 произошла сенсация

Сборная Аргентины не смогла одолеть Исландию на ЧМ-2018. Команды сыграли вничью 1-1 в матче, который проходил в Москве на стадионе "Открытие".



На гол южноамериканца Серхио Агуэро европейцы ответили точным ударом Альфреда Финнбогасона. После перерыва Лионель Месси не реализовал пенальти. Удар с 11-метровой отметки отбил Ханнес Тоур Халльдоурссон. Для сборной Исландии эта встреча стала дебютной на ЧМ.