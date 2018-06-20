Роналду поставил на место футболиста сборной России
Болельщики успели заметить, что сборная России показывает впечатляющие результаты на своем домашнем чемпионате мира. За две игры команда забила восемь голов и заработала шесть очков, что практически гарантировало ей выход из группы.
Столь результативная игра не могла не отразиться и на индивидуальных показателях игроков сборной. В частности, Денис Черышев, забивший в общей сложности три гола, какое-то время стоял в рейтинге бомбардиров ЧМ-2018 выше прославленной звезды футбола Криштиану Роналду. Впрочем, матч с Марокко ситуацию изменил.
Не успела игра начаться, как португальский нападающий забил гол в ворота соперника, доведя число забитых мячей за чемпионат до четырех. Таким образом он обеспечил своей команде победу – сборная Марокко так и не смогла отыграться за весь матч, а себе – хороший показатель в рейтинге бомбардиров. По крайней мере, игрока сборной России Дениса Черышева он обошел.
#ЧМ2018 – лучший чемпионат мира Кришитану Роналду— СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 20 июня 2018 г.
�� 2006 + 2010 + 2014 = ⚽⚽⚽
�� 2018 = ⚽⚽⚽⚽#PORMAR #WorldCup #ПортугалияМарокко pic.twitter.com/84wwReho2b
Кроме того, Криштиану Роналду улучшил свои показатели в глобальном рейтинге лучших бомбардиров в истории футбола, заняв первую строчку. Он сыграл 152 матча и забил в общей сложности 85 голов. Ранее званием лучшего мог похвастаться Ференц Пушкаш, выступавший за сборные Венгрии и Испании. У него на 89 матчей приходилось 84 гола, передает "Спорт-Экспресс". Впрочем, до мирового рекорда Роналду пока далеко. Али Даеи смог забить 109 мячей за сборную Ирана.
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