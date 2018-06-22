Нигерия обыграла Исландию со счетом 2:0

На стадионе "Волгоград-Арена" со счетом 2:0 завершился матч чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Исландии. Оба мяча в ворота соперников забил Ахмед Муса, передает RT. На 83-й минуте матча исландцы могли сократить разрыв в счете после того, как судья назначил пенальти в ворота нигерийцев. Однако Гильфи Сигурдссон пробил выше ворот.