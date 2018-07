Россия получила "теневого фаворита" ЧМ-2018 в соперники по 1/4 финала

Матч между Хорватией и Данией в рамках 1/8 финала чемпионата мира прошел в Нижнем Новгороде. На берегу Волги решалось, кто же станет соперником сборной России в следующей стадии турнира.

Команды с первых секунд ринулись вперед. Первая же атака сборной Дании привела к взятию ворот Даниеля Субашича. Счет был открыт на стартовой минуте игры. Томас Делейни отбросил мяч на Матиаса Йоргенсена, который "щечкой" пробил по центру. Снаряд угодил в голкипера и отрикошетил в ворота – 0:1.

Для хорватов, которые выходили на поле в качестве фаворитов, такое развитие событий стало холодным душем. Команда Златко Далича пару минут потратила на приведение нервов в порядок, собралась и эффектно ответила сопернику. Воспользовавшись ошибкой защитников Дании Марио Манджукич четко пробил в ближний угол ворот Каспера Шмейхеля – сына легендарного голкипера Петера Шмейхеля с которым датчане выиграли чемпионаты Европы 1992 года в Швеции.

Обменявшись голами сборные поутихли. До перерыва забить больше ни одной из команд не удалось. Итог первой 45-минутки – 1:1.

That start really was something #CRODEN pic.twitter.com/HBWyIzYJDU

Вернувшись из раздевалки обе команды бросались в атаку, но результативно завершить маневр ни Дании, ни Хорватии так и не удалось. По окончании второго тайма на табло продолжало гореть 1:1. Так встреча перетекла в овертайм.

Под занавес второй дополнительной 15-минутки хорваты могли поставить эффектную точку в матче. Модрич сделал передачу из центра поля, выведя Ребича один на один с вратарем. Хорват обыграл Шмейхеля и пошел на пустые ворота, но сзади его срубил Матиас Йоргенсен. Судья показал на 11-метровую отметку. Модрич пробил в правый от себя угол, но Шмейхель угадал направление и надежно блокировал мяч.

Исход игры предстояло решить в серии пенальти. В накаленной баталии Субашич и Шмейхель были практически равны. Оба голкипера отразили по два удара. Когда пятый пенальтист Дании вышел к 11-метровой отметке Субашич сконцентрировался и угадал направление мяча. Спустя минуту Шмейхелю повезло гораздо меньше. Иван Ракитич отправил снаряд в ворота, а сборную Хорватии в четвертьфинал.

Incredible. Simply incredible.



Not sure we'll see a shoot-out like that again for a while! Five saves, but #CRO take it.#CRODEN pic.twitter.com/BDF10UDA0T