Россия получила "теневого фаворита" ЧМ-2018 в соперники по 1/4 финала

Расписание матчей ЧМ-2018 Таблица ЧМ-2018 Теннис Хоккей Футбол

Самое читаемое

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Буланова получила удар в спину от родного сына
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
партнеры
Воскресенье 1 июля
Лента новостей
20:53
Нога бога: как Россия Испанию на ЧМ-2018 обыгрывала
16:42
Звезда "Дома-2" пожаловалась на боли после операции на пенисе
16:12
Известного рэпера застрелили в Канаде
16:00
Беременную Собчак отчитали за пьяную поездку по центру Москвы
15:29
Дизайнер устроила грязный скандал на съемках "Давай поженимся"
15:05
Какие звезды признавались в любви к России
14:35
После разрыва с невестой Тимати подарил кольцо другой (видео)
14:03
Малахов отказался работать с Галкиным
13:44
Политический хаос грозит Тунису катастрофой
13:35
В Грузии разбился автобус с российскими туристами
13:22
Жуткие подробности кровавого захвата заложников в Москве
12:56
Исхудавший Якубович перестал жить с женой
12:00
Как Роналду попрощался с чемпионатом мира в России
11:39
Бузову распекли за ужасающий провал на концерте
10:56
Посягнувшего на деньги любовницы Джигурду жестко осадили
10:30
"Ночные волки" погорели на ограблении завода
10:19
Сын прилюдно унизил Таисию Повалий
09:58
Любовный гороскоп на июль 2018 года
09:30
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
19:10
Месси покидает Россию: Франция выбила Аргентину на ЧМ-2018
18:33
"Теперь счастлива": Энистон закрутила роман с голливудским режиссером
17:51
Странная реакция близких на вторую беременность Собчак
17:32
Пышнотелая красотка показала все
17:12
Наследник вынужден скрывать родство с Эппле
16:51
Покалеченный сын-фрик Яковлевой: "Я хочу видеть насилие"
16:16
Кейт Миддлтон посягнула на святое
15:41
"Теме лучше быть с Сашей": Шокирующее признание жены Кержакова
15:17
Похорошевший сын Королевой пошел по стопам Тарзана
14:46
Меган Маркл подстрекают к предательству
14:16
В Москве отмечают 20-летие Астаны
14:15
Московское метро увеличится в два раза
13:38
Полуголая Волочкова прикрыла срам чужой девочкой
13:20
Страшная травма изуродовала лицо мужа Лизы Боярской
12:47
Ксения Собчак ждет второго ребенка
12:21
"Я люблю тебя": Бузова нашла замену Тарасову
11:50
Возмутительное заявление супруги Казаченко
11:23
Развратные фото сестры Неймара
11:11
"Деловые Линии" уходят в отрыв
11:07
В МГТУ имени Баумана устроили кровавую бойню
10:56
Галкина растерзали за похабный танец перед детьми
10:35
Матч сборной России доверили судить голландцу
10:23
Кержаков публично издевается над убитой горем женой
10:05
Известный российский мультипликатор умер в 50 лет от рака
10:00
Страшные тайны: Лев Троцкий
21:57
"Возможен теракт": Порошенко решил уничтожить Крымский мост
21:54
Обезумевшие россияне устроили драку из-за акции в магазине
21:50
50-летняя певица Валерия показала по-девичьи стройную фигуру
21:40
Ургант и Слепаков оплевали Градского на глазах у всей страны
21:36
В Москве внезапно закрывают фан-зону ЧМ-2018
21:29
Украинская певица взбесила небритыми подмышками и лобком
21:26
Дарья Мороз оголилась после слухов о разводе
21:01
Секс с иностранцем: похотливые россиянки довели народ
20:56
Обнаружена серьезная угроза для пользователей Android
20:53
Оставшийся без жены Лепс разбушевался в аэропорту
20:32
Радость на ЧМ-2018 привела болельщицу к нелепой смерти
20:16
Юлия Пересильд рассказала о свадьбе с Алексеем Учителем
19:59
Известный футболист умер в 45 лет
19:45
Названа причина грызни в семье Кержаковых
19:38
Порошенко в ужасе притих после слов Путина
19:36
Звезда "Папиных дочек" опубликовала "голое" фото
19:32
Отряхнулась и пошла дальше: Волочковой начхать на лапающих мужчин
19:01
Сожитель убил Маликову и съел ее соски
19:00
Полицейского-драчуна из Волгограда отправили за решетку
18:38
Поломанные судьбы знаменитых детей-актеров из советских фильмов
18:28
"ЕР": новую программу переселения из аварийного жилья нужно обсуждать публично
18:27
Названа лучшая песня века
18:21
Прилучный и Муцениеце всех обманули
17:45
Бутылка пива помогла непутевой матери усмирить младенца
17:45
"Единая Россия" проверила детские лагеря в регионах
17:40
"Преступления нет": суд поставил точку в деле Цымбалюк-Романовской
17:38
Внучку Крутого отдали чужой женщине
17:07
"Дзюба дунет, и все получится": Губерниев раскрыл победную тактику сборной
16:55
Бузова крупно подставила Киркорова
16:50
Илону Броневицкую перепутали с Эдитой Пьехой
16:46
"Мы боимся дядю": работник Первого канала попал в жуткий скандал с детьми
16:38
Жалобы плачущей Кержаковой на мужа взбесили Водонаеву
16:35
Торговцев редкими животными сурово накажут
16:03
Найден эффективный способ избежать преждевременной смерти
16:01
Рост НДС не повысит цены на продукты
15:55
Подробности кровопролитной битвы Седоковой за маленькую дочь
15:44
"Еле хожу": 78-летняя Светлана Светличная серьезно больна
15:39
В районе Филевский парк появится жилье по программе реновации
15:20
Совет на выходные
15:10
В могилу Дементьева положили полмиллиона рублей
14:54
Суровая уральская мать заперла младенца в машине на жаре (видео)
14:50
Россиянин убил и обезобразил подругу за грязную ругань
14:39
В Арзамасе внедорожник вылетел с трассы и перевернулся
14:30
Отплясывающая в прозрачной одежде Пугачева оказалась краше Орбакайте
14:29
Модель из Иркутска пытались порезать на куски в Дубае
14:22
Жертвой жуткой аварии в Татарстане стал сын бывшего главы Ижевска
14:09
Главные события Москвы
14:03
Неизвестная угроза станет причиной гибели Земли
13:59
Житель Коми закопал убитую им семью в выгребной яме
13:48
Москва простилась с Андреем Дементьевым
13:42
Сын светской львицы устроил скандал с детьми-"нищебродами"
13:37
Известный футболист умер от кровоизлияния в мозг
13:35
Опубликовано видео похищения дочери звезды "Голоса"
13:30
Исхудавший донельзя Кобзон едва держался на ногах у гроба Дементьева
13:30
Вставшая на защиту Кержакова Рудковская призвала его жену поумнеть
13:07
Опасное лекарство убивает москвичек
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Покалеченный сын-фрик Яковлевой: "Я хочу видеть насилие"
Возмутительное заявление супруги Казаченко
Бузову распекли за ужасающий провал на концерте
Опухшую Волочкову с красным лицом отправили к наркологу
Похорошевший сын Королевой пошел по стопам Тарзана
Странная реакция близких на вторую беременность Собчак
Спорт

Россия получила "теневого фаворита" ЧМ-2018 в соперники по 1/4 финала

Сборная Хорватии. Фото: GLOBAL LOOK press/Bai Xueqi
В Нижнем Новгороде определился соперник России по 1/4 финала. Команде Черчесова, уже подарившей стране праздник, придется побороться за путевку в следующую стадию турнира с Хорватией.
прочитано 362 раза

Матч между Хорватией и Данией в рамках 1/8 финала чемпионата мира прошел в Нижнем Новгороде. На берегу Волги решалось, кто же станет соперником сборной России в следующей стадии турнира.

ПО ТЕМЕ

Сборная России ликует в раздевалке после победы (видео)

Черчесов объяснил сенсацию в 1/8 финала чемпионата мира

Нога бога: как Россия Испанию на ЧМ-2018 обыгрывала

 Сборная России по футболу

Сборная России по футболу ЧМ-2018

Команды с первых секунд ринулись вперед. Первая же атака сборной Дании привела к взятию ворот Даниеля Субашича. Счет был открыт на стартовой минуте игры. Томас Делейни отбросил мяч на Матиаса Йоргенсена, который "щечкой" пробил по центру. Снаряд угодил в голкипера и отрикошетил в ворота – 0:1.

Для хорватов, которые выходили на поле в качестве фаворитов, такое развитие событий стало холодным душем. Команда Златко Далича пару минут потратила на приведение нервов в порядок, собралась и эффектно ответила сопернику. Воспользовавшись ошибкой защитников Дании Марио Манджукич четко пробил в ближний угол ворот Каспера Шмейхеля – сына легендарного голкипера Петера Шмейхеля с которым датчане выиграли чемпионаты Европы 1992 года в Швеции. 

Обменявшись голами сборные поутихли. До перерыва забить больше ни одной из команд не удалось. Итог первой 45-минутки – 1:1.

Вернувшись из раздевалки обе команды бросались в атаку, но результативно завершить маневр ни Дании, ни Хорватии так и не удалось. По окончании второго тайма на табло продолжало гореть 1:1. Так встреча перетекла в овертайм.

Под занавес второй дополнительной 15-минутки хорваты могли поставить эффектную точку в матче. Модрич сделал передачу из центра поля, выведя Ребича один на один с вратарем. Хорват обыграл Шмейхеля и  пошел на пустые ворота, но  сзади его срубил Матиас Йоргенсен. Судья показал на 11-метровую отметку. Модрич пробил в правый от себя угол, но Шмейхель угадал направление и надежно блокировал мяч.

Исход игры предстояло решить в серии пенальти. В накаленной баталии Субашич и Шмейхель были практически равны. Оба голкипера отразили по два удара. Когда пятый пенальтист Дании вышел к 11-метровой отметке Субашич сконцентрировался и угадал направление мяча. Спустя минуту Шмейхелю повезло гораздо меньше. Иван Ракитич отправил снаряд в ворота, а сборную Хорватии в четвертьфинал.

В следующей стадии турнира хорваты встретятся с командой Станислава Черчесова. Отметим, что если бы Россия могла самостоятельно выбирать себе противника по четвертьфиналу, то предпочтение конечно же отдали бы датчанам. После того, как хорваты поставили на колени сборную Аргентины, начало казаться, что сборная Далича – команда без слабых мест. Хорватию уже прозвали теневым фаворитом нынешнего чемпионата и многие убеждены, что именно Лука Модрич 15 июля поднимет над головой чемпионский кубок.

Но решать, увы, не нам. Матч с командой России пройдет в Сочи на олимпийском стадионе "Фишт". Начало встречи в 21:00.

Автор: Федор Лопырев1 июля 2018, 23:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые горячие цыпочки футболистов ЧМ-2018

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: Лев Троцкий
Порошенко в ужасе притих после слов Путина
Трамп соблазняет Макрона за спиной у Меркель
Вскрылся наглый обман перед встречей Путина и Трампа

Шоу-бизнес

Опухшую Волочкову с красным лицом отправили к наркологу
Звезда "Дома-2" пожаловалась на боли после операции на пенисе
Беременную Собчак отчитали за пьяную поездку по центру Москвы
Дизайнер устроила грязный скандал на съемках "Давай поженимся"

Проишествия

Жуткие подробности кровавого захвата заложников в Москве
Обезумевшие россияне устроили драку из-за акции в магазине
"Мы боимся дядю": работник Первого канала попал в жуткий скандал с детьми
Модель из Иркутска пытались порезать на куски в Дубае

Lifestyle

Поломанные судьбы знаменитых детей-актеров из советских фильмов
Покойный певец устроил драку на собственных похоронах (видео)
Опубликован список претендентов на "Оскар"
Богомолов шокировал причиной увольнения из МХТ
Шоу-бизнес

Странная реакция близких на вторую беременность Собчак

Народ притих
Шоу-бизнес

Сын прилюдно унизил Таисию Повалий

Не многие оценили шутку молодого человека
Шоу-бизнес

Исхудавший Якубович перестал жить с женой

Ведущий честно рассказал о том, почему не часто видит супругу
Происшествия

Жуткие подробности кровавого захвата заложников в Москве

Неадекватный вооруженный мужчина требует 300 тысяч рублей

Гороскоп

Любовный гороскоп на июль 2018 года
"Возможен теракт": Порошенко решил уничтожить Крымский мост
Совет на выходные
Федор Смолов покинет Россию

Фоторепортажи

Нога бога: как Россия Испанию на ЧМ-2018 обыгрывала
Какие звезды признавались в любви к России
Пышнотелая красотка показала все
Развратные фото сестры Неймара

Спорт

Пугачева задрала ногу, а Галкин показал пупок: как звезды болели на матче Испания – Россия
Сборная России ликует в раздевалке после победы (видео)
Черчесов объяснил сенсацию в 1/8 финала чемпионата мира
Спасший сборную Акинфеев сделал признание

Регионы

Сожитель убил Маликову и съел ее соски
Суровая уральская мать заперла младенца в машине на жаре (видео)
Игрок КВН обезумел при виде обезображенного трупа жены после аварии
Сын светской львицы устроил скандал с детьми-"нищебродами"
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru