Россия получила "теневого фаворита" ЧМ-2018 в соперники по 1/4 финала

В Нижнем Новгороде определился соперник России по 1/4 финала. Команде Черчесова, уже подарившей стране праздник, придется побороться за путевку в следующую стадию турнира с Хорватией.

Матч между Хорватией и Данией в рамках 1/8 финала чемпионата мира прошел в Нижнем Новгороде. На берегу Волги решалось, кто же станет соперником сборной России в следующей стадии турнира.

Команды с первых секунд ринулись вперед. Первая же атака сборной Дании привела к взятию ворот Даниеля Субашича. Счет был открыт на стартовой минуте игры. Томас Делейни отбросил мяч на Матиаса Йоргенсена, который "щечкой" пробил по центру. Снаряд угодил в голкипера и отрикошетил в ворота – 0:1.

Для хорватов, которые выходили на поле в качестве фаворитов, такое развитие событий стало холодным душем. Команда Златко Далича пару минут потратила на приведение нервов в порядок, собралась и эффектно ответила сопернику. Воспользовавшись ошибкой защитников Дании Марио Манджукич четко пробил в ближний угол ворот Каспера Шмейхеля – сына легендарного голкипера Петера Шмейхеля с которым датчане выиграли чемпионаты Европы 1992 года в Швеции.

Обменявшись голами сборные поутихли. До перерыва забить больше ни одной из команд не удалось. Итог первой 45-минутки – 1:1.

Вернувшись из раздевалки обе команды бросались в атаку, но результативно завершить маневр ни Дании, ни Хорватии так и не удалось. По окончании второго тайма на табло продолжало гореть 1:1. Так встреча перетекла в овертайм.

Под занавес второй дополнительной 15-минутки хорваты могли поставить эффектную точку в матче. Модрич сделал передачу из центра поля, выведя Ребича один на один с вратарем. Хорват обыграл Шмейхеля и пошел на пустые ворота, но сзади его срубил Матиас Йоргенсен. Судья показал на 11-метровую отметку. Модрич пробил в правый от себя угол, но Шмейхель угадал направление и надежно блокировал мяч.

Исход игры предстояло решить в серии пенальти. В накаленной баталии Субашич и Шмейхель были практически равны. Оба голкипера отразили по два удара. Когда пятый пенальтист Дании вышел к 11-метровой отметке Субашич сконцентрировался и угадал направление мяча. Спустя минуту Шмейхелю повезло гораздо меньше. Иван Ракитич отправил снаряд в ворота, а сборную Хорватии в четвертьфинал.

Incredible. Simply incredible.



Not sure we'll see a shoot-out like that again for a while! Five saves, but #CRO take it.#CRODEN pic.twitter.com/BDF10UDA0T — FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 1 июля 2018 г.

В следующей стадии турнира хорваты встретятся с командой Станислава Черчесова. Отметим, что если бы Россия могла самостоятельно выбирать себе противника по четвертьфиналу, то предпочтение конечно же отдали бы датчанам. После того, как хорваты поставили на колени сборную Аргентины, начало казаться, что сборная Далича – команда без слабых мест. Хорватию уже прозвали теневым фаворитом нынешнего чемпионата и многие убеждены, что именно Лука Модрич 15 июля поднимет над головой чемпионский кубок.

Но решать, увы, не нам. Матч с командой России пройдет в Сочи на олимпийском стадионе "Фишт". Начало встречи в 21:00.