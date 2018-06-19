Колумбия сенсационно проиграла Японии на ЧМ-2018

Сборная
Японии в своем первом матче на ЧМ-2018 обыграла сборную Колумбии. Игра прошла в
Саранске на стадионе "Мордовия Арена".
Счет в матче на шестой минуте открыл полузащитник дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава. Он реализовал пенальти, назначенный после того, как полузащитник Карлос Санчес сыграл рукой, чтобы мяч не влетел в ворота. Ближе к концу первого тайма колумбийский хавбек Хуан Кинтеро забил мяч со штрафного удара. А на 73-й минуте Юйа Осако забил победный гол.
Сборная Японии вышла в лидеры группы, заработав три очка. Позднее во вторник в Москве на стадионе "Спартак" свой матч в группе H проведут команды Польши и Сенегала.
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