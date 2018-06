Кусака Суарес вывел Россию в плей-офф чемпионата мира

Матч между Уругваем и Саудовской Аравией в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира прошел в Ростове-на-Дону. Судя по атмосфере на стадионе, весь Ростов пришел поддержать уругвайцев.

На левом берегу Дона под палящим южным солнцем собрались более 42 тысяч фанатов. "Ростов-Арена" разукрасилась в бело-голубые цвета, однако болельщики гнали футболистов вперед скандируя "Россия– Россия".

Уругвайцы решили не огорчать хозяев чемпионата и ринулись в атаку. После нескольких упущенных острых моментов главная звезда сборной Уругвая, известная своей любовью куснуть соперника, Луис Суарес открыл счет.

На 22-й минуте встречи уругвайцы заработали угловой. Диего Годин запутал защитников саудитов, отделался от опеки и навесил в штрафную, Мохаммед Халил Аль-Оваис поспешно вышел из ворот, но не смог зацепиться за мяч. В итоге снаряд угодил прямиком на ногу Суаресу. Луису оставалось лишь переправить мяч в пустые ворота, что он успешно и сделал – 1:0.

Саудиты попытались ответить Уругваю, проведя несколько опасных атак, однако ни одна из них не увенчалась успехом. Первый тайм остался за подопечными Оскара Табареса.

После перерыва уругвайцы настойчиво прессинговали и держали соперника в постоянном напряжении. Саудиты активно, но совершенно безуспешно огрызались. В итоге вторая 45-минутка голами не порадовала. Встреча завершилась со счетом 1:0, и это значит, что сборная России отправляется в 1/8 финала, ведь нашим футболистам для прохода в плей-офф нужно было, чтоб Саудовская Аравия не выиграла матч в Ростове.

