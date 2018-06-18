Швеция одолела Южную Корею благодаря пенальти

На стадионе "Нижний Новгород" со счетом 1:0 завершился матч между сборными Швеции и Южной Кореи. Исход игры решил пенальти, успешно реализованный Андреасом Гранквистом на 65 минуте встречи. Отметим, победа шведской команды позволила продолжить им сразу несколько символический серий. Так, сборная Швеции еще никогда не проигрывала команде Южной Кореи. Также им удавалось избегать поражений в девяти матчах группового этапа подряд.
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