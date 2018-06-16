Франция с помощью роботов победила Австралию на ЧМ-2018

Сборная Франции по футболу стартовала с победы на ЧМ-2018. В матче, который проходил на стадионе "Казань-Арена", подопечные Дидье Дешама встречались с командой Австралии. Игра завершился победой французов со счетом 2:1.



На 58-й минуте счет в игре открыл нападающий "трехцветных" Антуан Гризманн, реализовав пенальти. Стоит отметить, что судье пришлось посмотреть видеоповтор перед этим, так как момент был спорный.

Спустя четыре минуты в ворота Франции был назначен одиннадцатиметровый, который успешно реализовать Миле Единак. А на 80-й минуте после видеофиксации гола победу "трехцветным" принес полузащитнник Поль Погба.

После первого матча у Франции в активе три очка, у Австралии – ноль. Еще две команды группы С, Перу и Дания, встретятся 16 июня в Саранске. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.