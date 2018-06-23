Бельгия разгромила Тунис

На московском стадионе "Спартак" со счетом 5:2 закончился матч чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Туниса. Самая результативная по голам игра текущего мундиаля обеспечила бельгийским футболистам выход из группы и поставила крест на дальнейших притязаниях их соперников.
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