Бельгия разгромила Тунис

На московском стадионе "Спартак" со счетом 5:2 закончился матч чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Туниса. Самая результативная по голам игра текущего мундиаля обеспечила бельгийским футболистам выход из группы и поставила крест на дальнейших притязаниях их соперников.