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Бельгия разгромила Тунис

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На московском стадионе "Спартак" со счетом 5:2 закончился матч чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Туниса. Самая результативная по голам игра текущего мундиаля обеспечила бельгийским футболистам выход из группы и поставила крест на дальнейших притязаниях их соперников.

23 июня 2018, 17:05

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