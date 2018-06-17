Германия неожиданно проиграла Мексике на ЧМ-2018

Сборная Германии по футболу проиграла в дебютном матче группового этапа чемпионата мира. Победители прошлого мундиаля уступили мексиканцам со счетом 1:0.

Единственный гол на свой счет записал Ирвиг Лосано: мяч оказался в воротах сборной Германии уже на 35 минуте. Немцы, которые считались фаворитами встречи, отыграться так и не смогли. Мексика заняла первое место в группе F.