"Какое лицемерие": МОК обвинили в пиаре на крушении российского самолета
"Мы соболезнуем родным и близким жертв этой страшной трагедии. Те, кто хотят выразить дань уважения погибшим, могут это сделать в специальной зоне траура олимпийской деревни", – приводит слова из заявления МОК ТАСС. Также комитет выразил готовность оказать помощь каждому, кто в ней нуждается.
Однако некоторые пользователи соцсетей расценили шаг Международного олимпийского комитета не как благородный жест, а как издевательство над россиянами. По мнению фолловеров, действия МОК больше похожи на самопиар.
При этом организации предложили пустить на Олимпиаду в Пхенчхан российских спортсменов, чтобы не быть голословными в своих благородных намерениях. "Соболезнование от МОКа звучит как издевательство и насмешка после всего!.. Так пустите спортсменов кому необходимо быть на Олимпиаде... Это будет вашем настоящим и честным соболезнованием без лицемерия", – написала одна из пользовательниц Twitter.
Соболезнование от МОКа звучит как издевательство и насмешка после всего! и теперь они говорят помогут кому это необходимо..!!? Так пустите спортсменов кому необходимо быть на олимпиаде...это будет вашем настоящим и честным соболезнованием без лицимерия— Алина (@SXpTwQJ9ha5ZBLs) 12 февраля 2018 г.
Отметим, ранее слова поддержки родным и близким погибших в катастрофе выразили мировые лидеры — главы и министры иностранных дел многих стран мира. Сообщения с соболезнованиями пришли из Израиля, Белоруссии, Египта, Словакии, Бельгии, Финляндии, США и Украины.
Напомним, Следственный комитет России рассматривает в качестве основных три версии катастрофы лайнера Ан-148 – погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц.
Пассажирский лайнер Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово. На борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.
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