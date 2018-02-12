"Какое лицемерие": МОК обвинили в пиаре на крушении российского самолета

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил соболезнования родным и близким жертв крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, рухнувшего вскоре после вылета из Домодедово 11 февраля. В олимпийской деревне организована зона траура.

"Мы соболезнуем родным и близким жертв этой страшной трагедии. Те, кто хотят выразить дань уважения погибшим, могут это сделать в специальной зоне траура олимпийской деревни", – приводит слова из заявления МОК ТАСС. Также комитет выразил готовность оказать помощь каждому, кто в ней нуждается.

Однако некоторые пользователи соцсетей расценили шаг Международного олимпийского комитета не как благородный жест, а как издевательство над россиянами. По мнению фолловеров, действия МОК больше похожи на самопиар.

При этом организации предложили пустить на Олимпиаду в Пхенчхан российских спортсменов, чтобы не быть голословными в своих благородных намерениях. "Соболезнование от МОКа звучит как издевательство и насмешка после всего!.. Так пустите спортсменов кому необходимо быть на Олимпиаде... Это будет вашем настоящим и честным соболезнованием без лицемерия", – написала одна из пользовательниц Twitter.

Соболезнование от МОКа звучит как издевательство и насмешка после всего! и теперь они говорят помогут кому это необходимо..!!? Так пустите спортсменов кому необходимо быть на олимпиаде...это будет вашем настоящим и честным соболезнованием без лицимерия — Алина (@SXpTwQJ9ha5ZBLs) 12 февраля 2018 г.

Отметим, ранее слова поддержки родным и близким погибших в катастрофе выразили мировые лидеры — главы и министры иностранных дел многих стран мира. Сообщения с соболезнованиями пришли из Израиля, Белоруссии, Египта, Словакии, Бельгии, Финляндии, США и Украины.

Напомним, Следственный комитет России рассматривает в качестве основных три версии катастрофы лайнера Ан-148 – погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета.​ Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц.

Пассажирский лайнер Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово. На борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.