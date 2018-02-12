Невеста российского хоккеиста погибла при крушении Ан-148 незадолго до свадьбы
Неделю назад Дарья вернулась в родной город из Таиланда, где отдыхала вместе с родителями Сергея. Побыв дома, девушка полетела к жениху.
"Прямых рейсов до Орска от нас не было, поэтому летела через Москву", - приводит слова ее родного брата Федора Толмасова сайт "Комсомольская правда – Новосибирск". С Сергеем девушка познакомилась несколько лет назад. Она любила хоккей, и судьба свела спортсмена с Дашей в одной компании.
Дарья планировала перебраться к своему возлюбленному в Орск. Совсем недавно окончила вуз – получила диплом в Новосибирском государственном университете экономики и управления. По словам знакомой девушки Алены Васильченко, Даша была очень общительной, милой, доброжелательной, порядочной и целеустремленной.
Сергей сделал ей предложение в 2017-м, и в этом году у них должна была быть свадьба. Ребята планировали ее на лето и уже собирались подать заявление в ЗАГС. "Сделал ей просто романтическое признание и предложение в ресторане. Она особо об этом никому не говорила", – рассказала одна из близких подруг девушки.
"Это была ее мечта – выйти замуж и завести детей. Человеком она была очень добрым, понимающим, отзывчивым", – отметил Федор Толмасов. "Сегодня к нам домой приезжали представители МЧС, родители пока в Москву не вылетели... Когда можно будет попрощаться с Дашей, не знаю", – резюмировал брат погибшей.
Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" выполнял рейс Москва – Орск. Спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово он пропал с радаров. Диспетчеры пытались выйти на связь с экипажем, однако пилоты не отвечали. Вскоре неподалеку от деревни Степановское Раменского района Подмосковья были найдены обломки лайнера. На борту находился 71 человек, все они скончались.
Следственный комитет рассматривает в качестве основных три версии катастрофы Ан-148 – погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц.
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