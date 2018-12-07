Молящий о помощи Авербух заявил о смертельном диагнозе

Илья Авербух попросил о помощи. В посте на своей странице в Instagram известный фигурист сообщил о страшном диагнозе, который врачи поставили его другу.

Несчастье постигло близкого друга чемпиона. Это композитор и аранжировщик, соавтор множества песен к новогодним спектаклям в постановке Авербуха – Владимир Мусихин. Фигурист опубликовал совместную с Владимиром фотографию, в подписи к которой рассказал всю историю.

"Заболел наш хороший друг, очень талантливый и куда еще более молодой парень – Володя Мусихин (на фото слева). Неожиданно диагностировали рак (хондросаркома)", – написал Авербух.

Как сообщил фигурист, его другу требуются две дорогостоящие операции – общая стоимость 90 тысяч долларов. Авербух уверен, что среди его подписчиков много неравнодушных людей, которые готовы помочь. Если не деньгами – то хотя бы публикацией этого поста.

Напомним, недавно хореограф Илья Авербух прокомментировал отношения фигуристки Евгении Медведевой и ее бывшего тренера Этери Тутберидзе. Он уверен, что примирение между ними возможно – но для этого должно пройти время.

Фигурист выступил в защиту Евгении Медведевой, которую многие обвинили в том, что она стала хуже кататься после переезда в Канаду. По мнению хореографа, Женя повзрослела, жесты стали более осознанными, она выглядит на льду более взрослой.

Известный российский фигурист Илья Авербух сейчас занят созданием ледовых шоу. Его спектакли собирают полные залы по всей стране, напоминает Teleprogramma.pro.

