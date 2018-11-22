Авербух беспардонно влез в склоки Медведевой и Тутберидзе

Хореограф Илья Авербух прокомментировал отношения фигуристки Евгении Медведевой и ее бывшего тренера Этери Тутберидзе. Он уверен, что примирение между ними возможно.

Молодая фигуристка может встретиться со своей наставницей на финале Гран-при, который состоится в Канаде с 6 по 9 декабря. По мнению Авербуха, они обязательно помирятся, но для этого должно пройти время. "Я думаю, что их примирение обязательно произойдет. Но, конечно, чуть позже, когда страсти абсолютно улягутся. Уверен, что у каждой стороны есть своя правда. Я, как человек со стороны, понимаю: процесс уже пошел, и не вижу в нем ни правых, ни виноватых", – поделился он.

Хореограф выступил в защиту Евгении Медведевой, которую многие обвинили в том, что она стала хуже кататься после переезда в Канаду. Стиль катания спортсменки изменился, потому что она повзрослела. "Я считаю, что у Жени сейчас появилось женское катание. И не из-за работы с Орсером, а просто ей уже 19 лет, она повзрослела, жесты стали более осознанными. Женя выглядит на льду более взрослой", – цитирует Авербуха портал "Спорт-экспресс".

Он также заявил, что на шестом этапе Гран-при будет высокая конкуренция, но у молодой фигуристки есть все шансы завоевать золото на соревнованиях. Ее главной соперницей сейчас является россиянка Алина Загитова. "Уровень катания у Жени очень высокий. Она двукратная чемпионка мира. Серебряный призер Олимпиады. Пока она не показывает своего катания, абсолютный лидер сезона – это, конечно, Алина Загитова", – заключил он.

Ранее тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал, что к Этери Тутберидзе всегда приходили "технически подготовленные юные фигуристки", которые были гораздо сильнее своих иностранных сверстниц. "Это фабрика по производству фигуристок, нигде в мире таких 11–12-летних девочек нет. У них "двойная прочность", – отметил он.

Арутюнян также похвалил саму Тутберидзе и ее команду. "В группе Этери работают прекрасные специалисты, и она сама — прекрасный тренер", – сказал Рафаэль.

Напомним, что в мае 2018 года Евгения Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе с большим скандалом. Теперь спортсменка проживает в Канаде и занимается под руководством специалиста Брайана Орсера, который признался в нетрадиционной сексуальной ориентации в 1998 году.