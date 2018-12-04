Ведущего престижной премии обвинили в домогательствах

Соведущий церемонии вручения "Золотого мяча", диджей Мартин Сольвейг попал в громкий скандал. Мужчину обвинили в сексизме за поведение на мероприятии, прошедшем 3 декабря в Париже.

Мартин предложил обладательнице награды Аде Хегерберг в прямом эфире станцевать тверк. Спортсменка вышла получать женский "Золотой мяч", который вручали впервые в истории. На слова ведущего она ответила сухим отказом.

Пользователи Twitter расценили поведение Сольвейга как сексуальные домогательства, неуважение к Хегерберг и сексизм. Видеозапись курьезного эпизода опубликовал YouTube-канал ESPN UK.

После шквала критики Сольвейгу пришлось оправдываться. Он написал в соцсети, что "объяснил Аде свои слова, и она поняла, что это была шутка". При этом диджей принес извинения всем, кого задело его поведение. "Что важнее, я поздравляю Аду", – заключил Мартин.

Мужской "Золотой мяч" получил полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич. Лучшим молодым футболистом был признан Килиан Мбаппе.

Отметим, что премии "Золотой мяч" трижды удостаивались наши соотечественники. Это игроки сборной СССР Лев Яшин (1963 год), Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986). "Золотой мяч" – самый престижный индивидуальный трофей мирового футбола, который вручается лучшему игроку календарного года.