Известный спортсмен жестоко избил порнозвезду

Английская порнозвезда Валери Фокс обвинила знаменитого австралийского игрока в крикет Шейна Варна в избиении. По словам актрисы, инцидент произошел на вечеринке в дорогом клубе Лондона.

В своем Twitter-аккаунте героиня фильмов для взрослых написала, что травмирована ночными событиями. "Быть жертвой нападения – это ужасно", – заявила она. Также актриса поблагодарила полицию города за помощь и поддержку. Позднее она выложила два фото.

"И нет, я не вру. Ты не имеешь права бить женщин и убегать только потому, что ты знаменит", - написала Валери и выставила фото полицейского талона. Спустя несколько минут появилась запись: "Гордишься собой? Ударил женщину? Жалкое создание" и фотография покрасневшей щеки.

Очевидцы сообщают, что видели, как Фокс и Варн начали спорить, а потом девушка упала, держась за лицо. 48-летняя звезда спорта добровольно пошла объясняться в полицию. После беседы со следователями его отпустили из участка.

Proud of yourself? Hitting a woman? Vile creature. pic.twitter.com/RRnn3Ycfjp — Valerie Fox (@ValerieFoxxx) 23 сентября 2017 г.

"Я сотрудничал с полицией, теперь у них появилась возможность посмотреть кадры с камер видеонаблюдения и поговорить со свидетелями. Полиция подтвердила мне, что все обвинения были сняты и следственные действия, направленные против меня, будут прекращены. Это положит конец всем проблемам", – сообщил он журналистам.

Публикация от Shane Warne (@shanewarne23) Сен 13 2017 в 12:46 PDT

Отметим, что порнозвезда не первый раз попадает в скандал. Ранее Валери Фокс обвинила в сексуальных домогательствах английского политика Найджела Фаража, летевшего вместе с ней из США в Великобританию. Фараж отрицал все слова актрисы: "Я никогда не слышал о ней. Я ни разу не сталкивался с именем Валери Фокс, правда".