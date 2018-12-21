Медведева опозорилась перед важными соревнованиями
Фигуристка допустила ошибку, репетируя под музыку. Евгения Медведева рухнула на каскаде флип – тулуп на втором прыжке.
Примечательно, что без музыки чемпионка мира исполняла каскад несколько раз. После завершения выступления Медведева стала отрабатывать вращения и отдельные прыжки, передает "Спорт-экспресс".
Короткую программу на чемпионате России фигуристки представят 21 декабря в 14:00 мск. Медведева выйдет на лед в Саранске последней.
Фигуристка прилетела на соревнования с канадским тренером Брайаном Орсером. Первым делом Медведева посетила спортивный комплекс. Она тренировалась под песни южнокорейской группы GOT7. Позже девушка призналась, что ей очень понравился местный ФОК.
Как писали
"Дни.ру", Евгения Медведева
представит новую короткую программу. Она покажет номер, который подготовил
ее коллега Миша Ге. Фигуристка будет выступать под музыку из оперы
итальянского композитора Джакомо Пуччини "Тоска". В
прошлом сезоне Медведева выходила на лед под песню Натали Коул Orange
Colored Sky.
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