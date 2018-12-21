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Спорт

Медведева опозорилась перед важными соревнованиями

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Спортсменка упала во время тренировки на чемпионате России по фигурному катанию. Это произошло, когда она откатывала короткую программу.

Продолжение: Ягудин влез в грязный скандал с Загитовой и Медведевой
прочитано 1095 раз

Фигуристка допустила ошибку, репетируя под музыку. Евгения Медведева рухнула на каскаде флип – тулуп на втором прыжке.

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Сюжеты Фигурное катание

Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

Примечательно, что без музыки чемпионка мира исполняла каскад несколько раз. После завершения выступления Медведева стала отрабатывать вращения и отдельные прыжки, передает "Спорт-экспресс".

Короткую программу на чемпионате России фигуристки представят 21 декабря в 14:00 мск. Медведева выйдет на лед в Саранске последней.

Фигуристка прилетела на соревнования с канадским тренером Брайаном Орсером. Первым делом Медведева посетила спортивный комплекс. Она тренировалась под песни южнокорейской группы GOT7. Позже девушка призналась, что ей очень понравился местный ФОК.

Как писали "Дни.ру", Евгения Медведева представит новую короткую программу. Она покажет номер, который подготовил ее коллега Миша Ге. Фигуристка будет выступать под музыку из оперы итальянского композитора Джакомо Пуччини "Тоска". В прошлом сезоне Медведева выходила на лед под песню Натали Коул Orange Colored Sky.

Автор: Валерия Нарская21 декабря 2018, 12:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет покинувшая Россию фигуристка Медведева

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