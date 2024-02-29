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Четверг 29 февраля

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До конца года в Москве построят более 50 школ и детсадов

До конца года в Москве построят более 50 школ и детсадов
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Почти половину всех учреждений возведут инвесторы.

В Москве продолжается активное развитие социальной инфраструктуры. До конца текущего года в городе возведут 53 образовательных объекта, включая 24 детских сада и 29 школ на 25 тысяч мест.

Почти половину зданий возведут инвесторы в рамках своих строительных проектов.

Детские сады и школы появляются в новых кварталах и в сформированных районах. С начала текущего года в эксплуатацию ввели уже пять объектов на 1,2 тысячи мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах инвесторов построить 56 социальных объектов по городской программе стимулирования создания рабочих мест. Их введут в эксплуатацию до 2027 года. Работу в новых учреждениях получат 4,6 тысячи человек.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Население Москвы каждые 10 лет увеличивается на миллион человек – растет потребность в новых школах и детских садах. По словам Собянина, в 2010 году в детские сады, школы и колледжи столицы ходили 1,1 миллиона ребят, в 2024-м – уже 1,6 миллиона.

В 2023 году в Москве ввели в эксплуатацию 33 детских сада. Всего с 2011 года построено более 400 дошкольных учреждений.

В ближайшие годы Москва направит более половины бюджетных средств на социальные нужды. Увеличатся пособия и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам, вырастет минимальный размер пенсии.

29 февраля 2024, 13:55
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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