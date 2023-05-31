Стать популярным и заработать: успешный блогер Павел Сажин рассказал о соцсети ЯRUS

Миллионы подписчиков в соцсетях и успешная деятельность: блогер ЯRUS Павел Сажин популярен среди детей и взрослых благодаря полезному контенту. Как обрести известность и получить признание среди большой аудитории, поделился сам инфлюенсер.

Телевизионные и радио проекты, участие в КВН на "Первом канале", учеба в "Останкино": известный среди аудитории как ПавЭл, автор уникального контента прошел длинный путь от юмористических проектов к блогингу. Сейчас у инфлюенсера более 5 миллиона подписчиков в различных соцсетях: он активно набирает популярность на платформе ЯRUS.

"Я выбрал конкретную тематику — съемку лайфхаков, полезных советов в развлекательном формате. Такой контент помогает моим подписчикам, дает им полезные знания, поднимает настроение! А когда люди стали подходить на улице, в торговых центрах, в аэропортах, чтобы сфотографироваться, я понял, что наступила популярность", — рассказывает Павел Сажин.

Блогер уверен, что известность приходит с активностью в соцсетях: особенно автор контента делает упор на молодые платформы. Именно поэтому Павел обратил внимание на социальную сеть ЯRUS: мультиформатность и возможность хорошего заработка привлекли инфлюенсера.

"В ЯRUS есть возможность создавать и выкладывать контент, который нравится, развиваться как блогер и одновременно зарабатывать. Конкуренция еще не настолько большая, как может стать через время. Поэтому успевайте стать популярными сейчас, ведь потом это сделать будет намного сложнее", — напутствует автор контента в ЯRUS.

Более 11 миллионов пользователей соцсети ЯRUS пользуются популярными сервисами новостей, событий, музыки, мини-приложений, видео и сюжетов. Уникальная система монетизации платформы позволяет получать значительный доход: за каждые 1000 просмотров длинных видео авторам начисляется 50 монет, а за сюжеты – 20 монет. Внутренняя валюта ЯRUS можно вывести в рубли на банковский счет по курсу один к одному, начиная с 1000 монет. Скачать приложение ЯRUS можно в AppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.