Чем опасны ранние арбузы

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, что ранние арбузы могут вызвать отравление и обострение хронических заболеваний. Конечно, речь идет лишь о чрезмерном упортеблении.
"Может быть нарушение со стороны пищеварительной системы, тошнота, рвота, болевые ощущения в области желудка. У предрасположенных людей может возникнуть обострение хронических заболеваний, если такие уже имеются, и обострение заболеваний пищеварительного тракта. Если это какие-то воспалительные заболевания, то в целом это тоже может способствовать тому, что произойдёт обострение", – цитирует специалиста "Радио 1".