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Как выбрать новогоднюю елку

Фото: pixabay.com
Специалисты Роскачества оценили безопасность живых и искусственных зеленых красавиц для окружающей среды. Также эксперты рассказали, как выбрать новогоднюю елку.  
прочитано 181 раз

Выяснилось, что натуральная елка, которую продают на официальных ярмарках, безопасна для экологии. А вот ее искусственная коллега по новогоднему торжеству этим похвастаться не может, поскольку не перерабатывается.

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В Роскачестве обратили внимание на то, что вред природе наносит нелегальная вырубка. Деревья, которые продают на законных базарах и ярмарках, выращиваются в специальных питомниках, передает РИА ФАН.

Кроме того, деньги от продажи живых елочек направляются на восстановление леса. Эксперты указали на то, что искусственные ели имеют неоднородный состав и при сжигании выделяют канцерогенные вещества.

Говоря о том, как выбрать новогоднюю елку, специалисты отметили, что искусственные деревья лучше приобретать в супермаркетах и специализированных торговых точках. При покупке нужно убедиться, что на этикетке изделия представлена информация о составе, дате изготовления и производителе.

Выбирая новогоднюю елку, покупателям также нужно обратить внимание на срез ствола и ветви. Более долговечны деревья с широкой темной каймой и легко гнущимися ветками. Хвоя нормального дерева не будет легко осыпаться.

Автор: 4 декабря 2019, 11:45
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