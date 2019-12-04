Выяснилось, что натуральная елка, которую продают на официальных ярмарках, безопасна для экологии. А вот ее искусственная коллега по новогоднему торжеству этим похвастаться не может, поскольку не перерабатывается.
В Роскачестве обратили внимание на то, что вред природе наносит нелегальная вырубка. Деревья, которые продают на законных базарах и ярмарках, выращиваются в специальных питомниках, передает РИА ФАН.
Кроме того, деньги от продажи живых елочек направляются на восстановление леса. Эксперты указали на то, что искусственные ели имеют неоднородный состав и при сжигании выделяют канцерогенные вещества.
Говоря о том, как выбрать новогоднюю елку, специалисты отметили, что искусственные деревья лучше приобретать в супермаркетах и специализированных торговых точках. При покупке нужно убедиться, что на этикетке изделия представлена информация о составе, дате изготовления и производителе.
Выбирая новогоднюю елку, покупателям также нужно обратить внимание на срез ствола и ветви. Более долговечны деревья с широкой темной каймой и легко гнущимися ветками. Хвоя нормального дерева не будет легко осыпаться.
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