Турист едва не сорвался с дельтаплана во время полета (видео)
Порцию адреналина Крис решил получить во время своего отпуска в Швейцарии. Но не ожидал, что впечатление от этого развлечения окажется настолько сильным. Гурски оплатил инструктору полет на дельтаплане. Однако после взлета оказалось, что с летательным аппаратом незадачливого туриста ничего не связывает, кроме крепких рук. Его забыли пристегнуть.
Крис не растерялся и схватился сначала за самого забывчивого инструктора, а затем за шасси. В таком положении воздухоплаватель провел 2 минуты 14 секунд. За свои деньги турист получил порванное сухожилие бицепса левой руки и сломанное запястье, пишет EG.ru. Но радуется тому, что остался жив.
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