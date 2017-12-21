Куда ломились москвичи: мощи и Бузова

В конце года Dni.Ru решили сформировать рейтинг самых популярных событий, происходивших в Москве. В качестве главного критерия было решено использовать длину очередей.

Несомненно, одним из самых больших "хвостов" стала вереница желающих прикоснуться к мощам святого Николая Чудотворца. Люди ждали своей очереди по 12 часов. Ради толп желающих попасть в Храм Христа Спасителя закрывали один выход из метро и ограничивали движение машин. Несмотря на то, что частицы святого пребывали в Москве в течение нескольких месяцев, поток желающих не ослабевал.

Остальные "хвосты" не отличались столь возвышенными целями. Люди стояли в огромных очередях ради исключительно материальных благ. Так, например, толпы людей часами ждали старта продаж iPhone X, презентации кроссовок рэпера Oxxxymiron’а и концерта звезды "Дома-2". Ольги Бузовой.

Как писали Dni.Ru, в этом соревновании, развернувшемся всего лишь в один уикенд, победил кумир молодежи. Третьего ноября в Москве состоялась презентация капсульной коллекции одежды известного рэпера Oxxxymiron, которую он сделал в сотрудничестве с известным брендом Reebok. Мероприятие происходило в магазине на Цветном бульваре. На презентацию лимитированных вещей могла попасть только тысяча человек, но записалось в пять раз больше. В итоге, огромная очередь вытянулась вдоль всего Цветного бульвара, несколько раз обогнув "Цветной-маркет", в котором происходило столь важное событие.

Следом за рэпером расположился новый iPhone. Все началось утром, на Тверской улице, когда российские дилеры официально начали продажу iPhone X. Люди занимали места за несколько дней, и ночевали на улице, почти не закрывая глаз.

Замыкает четверку самых больших очередей Москвы в сезоне 2017 Ольга Бузова с презентацией своей сольной программы. Огромная, вытянувшаяся на сотню метров у Пушкинской площади толпа людей стояла в очереди на концерт знаменитой ведущей Ольги Бузовой. Для того чтобы попасть на выступление автора таких хитов как "Мало половин" и "Под звуки поцелуев", люди были готовы несколько часов стоять на морозе.