США перебрасывают морпехов в Норвегию

Стало известно о планах американского военного командования разместить в гарнизоне Сетермуэн – в центральной части заполярной губернии Тромс на севере Норвегии – подразделение морской пехоты числом свыше 400 человек. При этом о самой Норвегии в Корпусе морской пехоты США говорят как о "поле боя в потенциальном будущем конфликте с Россией", передает Flashnord. Вооруженные силы страны пока не подтвердили эту информацию. Тем не менее замминистра обороны Эйстейн Бе заверил, что правительство готово помочь своим союзникам больше тренироваться на норвежской земле.