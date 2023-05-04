Слава Богу, не продали: прилетевшая на похороны Юдашкина мать поселилась в замке у Пугачевой

Гражданка Израиля Алла Пугачева неожиданно прилетела в Москву. Как полагают друзья, для участия в похоронах Валентина Юдашкина. Весте с Народной артисткой СССР с Земли Обетованной прибыла и мать прославленного кутюрье.

Раиса Петровна Юдашкина долгое время заведовала отделом готового платья в Доме моды Юдашкина, а после выхода на пенсию уехала жить в Израиль. Перед смертью модельер успел побывать у нее и попрощаться. А уже через месяц страшная новость о смерти сына заставила мать вылететь в Москву.

Раисе Юдашкиной уже 78 лет, самой ей перемещаться сложно. Поэтому помочь ей вызвалась подруга семьи – 74-летняя Алла Пугачева. Вместе они и прибыли в Россию.

Сразу из аэропорта женщины поехали в Подмосковье – там в деревне Грязь до сих пор цел замок признанного иностранным агентом пятого мужа Примадонны – юмориста Максима Галкина. Его не продали, как врала пресса, и даже не собираются, как заявили друзья артистической пары.

В Грязи Пугачева и Юдашкина пробудут до 6 мая, а потом, как ожидаются, вместе поедут на прощание с модельером в Похоронный дом Троекуровского кладбища столицы.

Напомним, в 2016 году у Валентина Юдашкина было обнаружено онкологическое заболевание — рак почки. Оно стало причиной образования метастазов по всему телу, в том числе в голове, причём они распространились очень быстро, в течение года. Кутюрье скончался 2 мая 2023 года в Москве на 60-м году жизни.