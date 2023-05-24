"Нужна срочная госпитализация": истощавшей бывшей подруге Литвиновой грозит смерть

Женщина-трансгендер Наталья Максимова, которая была помощницей актрисы Ренаты Литвиновой, продолжает худеть, но врачи призывают ее остановиться.

Широкая публика узнала о Наталье Максимовой, когда та появилась на обложке российского журнала Tatler, а потом – дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о дружеской и деловой связи с Ренатой Литвиновой. Долгое время Наталья была помощницей актрисы, а несколько лет назад подруги разорвали отношения из-за скандала.

Раньше Максимова, как она сама говорила, была пухлой. Ее вес составлял более 100 килограммов. Сегодня же женщина-трансгендер пугает своей худобой. Сама же она довольна тем, что смогла добиться такой фигуры. Правда, никаких форм не осталось. Сейчас Наталья, которая продолжает изнурять себя голодом, истощена донельзя.

Клинический психолог Денис Зинченко назвал состояние бывшей подруги Литвиновой кахексией. "Кожа обтягивает кости. У таких пациентов огромный риск внезапной остановки сердца", – сказал специалист. По его словам, к остановке сердца может привести снижение резкого снижения уровня калия в крови, поскольку нарушен обмен веществ из-за долгого голодания.

Зинеченко дал понять, что Максимовой нужна целая команда врачей: например, психиатр, клинический психолог, гастроэнтеролог и диетолог. Если не вмешаются специалисты, экс-подруге Ренаты Литвиновой будет грозить смерть.