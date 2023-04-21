"Больше нет": Почерневшее тело Литвиновой с опущенными веками нашли на краю балкона

Печальные новости из Парижа о Ренате Литвиновой.

Знаменитая актриса уехала за границу еще год назад. Поклонники переживали, как же блондинка будет жить на чужбине. Но, судя по тому, что транслировала звезде в социальных сетях, жизнь ее била ключом. Модные показы, прогулки по улицам Парижа, театральные постановки... Рената Литвинова показывала исключительно хорошее, однако сегодня на ее странице появилась трагическая новость.

За время пребывания во Франции актриса успела поработать над новой пьесой со своим участием под названием "Кактус". Премьера спектакля уже состоялась, а желающие могли увидеть актрису на сцене в определенные даты. Правда, теперь такая возможность пропала. "Билетов больше нет", – сообщила артистка в своем микроблоге печальную новость для тех, кто не успел их приобрести.

К счастью, сцена театра – не единственная возможность полюбоваться русской красавицей. Рената Литвинова почти каждый день делится поклонниками своими снимками в разных образах. Например, после новости о распродаже билетов она разместила кадры с одной из фотосессий.

Взглянув на один из них, фанаты нашли почерневшее из-за платья тело блондинки на краю балкона. У звезды загадочно опущены веки, а в руках она держит флакон духов. Как оказалось, Рената Литвинова в перерывах между репетициями своего спектакля успела сняться в кампейне парижского парфюмерного бренда.