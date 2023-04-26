Замотанная в пакет: Мокрое тело пропавшей Воробей обнаружили на берегу реки

Что произошло с Еленой Воробей?

Знаменитая юмористка пропала из поля зрения поклонников. Последний ее пост в социальных сетях был опубликован аж 16 апреля. То есть, больше недели она не выходила на связь с россиянами. Так что, те кто не был на ее спектаклях, даже не знали, чем она занимается. Куда же пропала Елена Воробей?

Сегодня от звезды "Кривого зеркала" пришла весточка. Посмотрев свежее видео, фанаты нашли мокрое тело пропавшей артистки на берегу реки. Как оказалось, она отправилась на рыбалку с папой. И даже плохая погода не смогла испортить их планы. На причале установлены две удочки, что говорит о том, что юмористка самостоятельно занимается рыболовством.

На опубликованных кадрах видно, как родственников буквально заливает дождь. Но даже в таких условиях – влажности и холода – Елена Воробей не растеряла свой позитив, за который ее так полюбили россияне. Артистка предстала перед публикой, замотанная в пакет. Таким образом она спрятала от дождя свою голову.

"Главное – на рыбалку взять снасти и хорошее настроение. А даже если одежда не соответствует, всегда можно найти выход – полиэтиленовый пакет", – поделилась с поклонниками юмористка.

В комментариях некоторые пользователи признались, что даже не подозревали о таком довольно мужском увлечении артистки. "Ну вы даете!" – написал кто-то. И, конечно, заботливые фанаты пожелали Елене Воробей хорошего улова.