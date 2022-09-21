Стало хуже: госпитализированный со смертельным недугом Бурунов повторил судьбу Грачевского

Российского актера Сергея Бурунова госпитализировали с тяжелым недугом.

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" попала в больницу с тяжелым кашлем, одышкой и сильной головной и мышечной болью. По данным телеграм-канала Mash, у актера положительный ковид-тест.

Как выяснилось, мужчина болеет уже не первый день, но к медикам не обращался. Он лечился дома и надеялся на скорое выздоровление, однако этого не произошло. Выходит, что Сергей Бурунов повторил судьбу Бориса Грачевского, ведь он тоже долго лечился дома. остается надеяться на профессионализм врачей и то, что Бурунова они спасут.

Актер почувствовал себя плохо еще 14 сентября, через день ПЦР-тест показал положительный результат, страдалец оставался дома и продолжал лечение. Но, несмотря на все предпринятые меры, Сергею Бурунову стало хуже. В больнице у актера взяли все необходимые анализы, результаты КТ показали отсутствие поражения легких, ЭКГ тоже в норме. Врачи диагностировали у знаменитости коронавирус. Актер остался в клинике под наблюдением медиков.



"Как ответственный человек, внимательно относящийся к своему здоровью, он поехал в больницу", – рассказал телеканалу "360" представитель кинодеятеля.

Напомним, актер Сергей Бурунов известен зрителям по сериалам "Полицейский с Рублевки", "Туристическая полиция", а также он снимался в фильмах "Родные", "Последний богатырь". Помимо этого звезда играет в театре и озвучила героев в мультфильме "Кролик Питер", "Миньоны: Гравитация" и другие.

Тем временем в Москве выявили растет заболеваемость коронавирусом. За сутки в столице зафиксировали 6647 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализировали 292 пациентов, зафиксировано 30 смертей, сообщает сайт "Радио 1".



Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что модель и бизнесвумен Виктория Боня подвергла себя смертельной опасности во время восхождения на гору Манаслу в Непале. В составе экспедиции она мечтала покорить высоту в 8163 м, но однако в итоге оказалась в больнице.