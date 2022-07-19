"Каждое испытание – для осознания": гниющая заживо экс-жена Аршавина расплачивается за грехи

Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина уже довольно давно переживает трудные времена.

Мать троих детей испытывает серьезные проблемы со здоровьем, которые пагубно отразились и на внешности женщины. Из-за аутоиммунного заболевания экс-супруга Андрея Аршавина стала буквально гнить заживо – в результате разрушения тканей у женщины провалился нос. А несколько месяцев назад она призналась, что у нее еще и обнаружен нейросифилис.

Ситуация Алисы Казьминой по-настоящему плачевная. Кто-то искренне сочувствует женщине, другие же считают, что она получила по заслугам, мол тяжелая болезнь – это некий бумеранг за разрушенную семью Юлии Барановской. Напомним, что Барановская после ухода футболиста тоже осталась одна с тремя детьми. По мнению людей, теперь получается, что Казьмина как бы расплачивается за свои грехи.

Давняя знакомая Алисы Казьминой Милана Тюльпанова в интервью Woman.ru призналась, что она не очень верит в теорию бумеранга, так как знает многих людей, которые за свои непростительные дела так и не получили по заслугам. При этом Тюльпанова полагает, что все испытания все же даются человеку не просто так.

"Каждое испытание нам дается для осознания той или иной жизненной ситуации," – многозначительно высказалась Тюльпанова о том, что происходит с Казьминой.

По информации СМИ, прежде Тюльпанова высказывалась о тяжелобольной Казьминой более язвительно и даже полагала, что у женщины проблемы с головой. Вероятно, теперь что-то изменилось.

Напомним, сама Алиса в последнее время перестала выходить на связь с подписчиками и рассказывать о своем состоянии. Поклонники даже забили тревогу из-за того, что экс-жена Андрея Аршавина бесследно пропала.