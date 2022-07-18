"Помощь психотерапевта": гниющей заживо экс-жене Аршавина поставили новый диагноз

Пластический хирург подозревает, что Алиса Казьмина сделала запрещенные инъекции.

Бывшей жене экс-капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина сегодня не позавидуешь. Женщина страдает от тяжелейшего недуга. Некроз буквально заставляет гнить и отмирать ткани и кровеносные сосуды. Из-за редкого аутоиммунного заболевания Алиса Казьмина даже не может заботиться о собственных детях.

У 40-летней российской журналистки трое наследников. Старшие Алексей и Алиса родились в первом браке, а отцом маленькой Есении является футболист. Меж тем, сегодня о детях заботится не спортсмен, а их бабушка. Впрочем, отношения между экс-супругой Андрея Аршавина и ее матерью весьма натянуты.

Так или иначе, Алисе Казьминой требуется срочная помощь. Объяснить ее состояние взялась пластический хирург Лия Гавашели. Она поставила журналистке новый диагноз. По словам эксперта, причиной разрушения тканей в области носа является не аутоиммунное заболевание. Она уверена, что некроз возник из-за филлера, то есть инъекционного импланта.

По мнению врача, спасти лицо бывшей жены Андрея Аршавина можно, хотя случай довольно тяжелый. Специалист подчеркнула, что при аутоиммунных заболеваниях нельзя делать инъекции – результат может быть самым непредсказуемым.

Психолог Ольга Романив выразила уверенность, что АлисеКазьминой "может понадобиться помощь психотерапевта". По ее словам, люди, страдающие от тяжелых недугов, в первую очередь думают о вопросах выживания. Эксперт отметила, что таких людей нужно настраивать на позитивные мысли.