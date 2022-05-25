"Выглядит не счастливым": Бросивший семью ради Макеевой мужик превратился в раздобревшего страдальца

Супруги познакомились случайно. Дело в том, что бизнесмен из Словении занимался ремонтом в доме актрисы, пока на Родине его ждали супруга, с которой он был в браке 17 лет, а также их общие дети. Роман Мальков вернулся, однако вскоре собрал вещи и уехал в Москву – к новой возлюбленной Анастасии Макеевой.
Завязавшемуся между, казалось бы, такими разными людьми роману пророчили быстрый конец. Однако все получилось иначе: актриса и бизнесмен поженились. Судя по многочисленным интервью, новоиспеченные супруги счастливы. При этом поклонники и хейтеры актрисы то и дело подозревают пару в том, что в их союзе не все так гладко. Накануне звезда театра и кинематографа опубликовала новый снимок, на котором запечатлена с Романом, его сыном, а также возлюбленной молодого человека.
На Анастасию Макееву тут же напали пользователи и принялись говорить, что бизнесмен сильно изменился. Одна из поклонниц заметила, что мужчина превратился в этакого страдальца.
"Что-то он выглядит не таким счастливым. И везде обнимает сына, но не Настю. Настя, что с ним происходит? И выглядит он не очень", – написала в комментариях взволнованная девушка.
На защиту пары сразу встали преданные фанаты, предложив посмотреть на Романа во время отношений с бывшей женой: мол, вот тогда он действительно выглядел несчастным. При этом другая поклонница отметила, что возлюбленный актрисы порядком раздобрел. "Откормили малыша", – написала пользовательница под постом Анастасии Макеевой.