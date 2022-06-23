Рядом с Началовой: директор сообщил подробности похорон Юры Шатунова

Жизнь Юрия Шатунова оборвалась внезапно – ему было всего 48 лет. Сейчас решается место похорон солиста группы "Ласковый май".

Троекуровское кладбище Москвы было организовано как "филиал" Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронили артистов, художников, спортсменов, видных политических деятелей. Здесь покоятся политик Борис Немцов, певица Валентина Толкунова, журналист Анна Политковская, актеры Александр Лазарев, Марина Голуб и Николай Караченцов.

Но самое известное на сегодня захоронение – могила безвременно ушедшей в марте 2019 года молодой певицы Юлии Началовой. Как уверяют работники, к ней не зарастает народная тропа – благодарные люди несут цветы, игрушки, свечи.

Здесь же, недалеко от могилы Юли, по предварительным данным похоронят и Юру Шатунова. Об этом сообщил его директор Аркадий Кудряшов. Правда, пока непонятно, кто оплатит место под могилу. Ведь стоимость захоронения на Троекуровском зависит от "престижа" участка и начинается от 1 163 610 рублей. Но это официальные цены. Неофициально же, как говорят, здесь могут брать и все три миллиона рублей.