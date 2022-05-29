"Меня уговаривали": Макеева сказала "нет" на свадьбе со строителем

Российская кинозвезда Анастасия Макеева со скандалом вырвала строителя Романа Малькова из крепких оков его бывшей жены. Брюнетка предоставила и хлеб, и кров, и деньги, и женскую ласку, пока этот многодетный скандалист отнекивался от алиментов своим отпрыскам.
Казалось, свадьбе актрисы с новым ухажером мешали все: и злые языки, и темное прошлое, и возмущенные выбором звезды россияне. Тем не менее парочка все-таки заключила брак, хотя церемония чуть не сорвалась. Об этом звезда сообщила в телеграм-канале.
"Было очень много препятствий для празднования, начиная с погоды и заканчивая организационными моментами", — призналась Анастасия Макеева в годовщину свадьбы. В тот день в Алуште, где проходила свадьба, предвещались сильные ливни.
"Организаторы, флористы, официанты — все были очень обеспокоены таким прогнозом. Меня уговаривали сделать тент над столами", — объяснила артистка.
На эти просьбы и предостережения Анастасия Макеева сказала твердое "нет" и не прогадала. Погода выдалась на редкость удачной: так ярко светило солнце, что невеста даже обгорела. Впрочем, и небесное светило не давало влюбленным быстро окольцевать друг друга. Из-за агрессивных лучей начало свадебной церемонии пришлось немного перенести.