Бесплодная Макеева нашла нового мужчину для зачатия: Известный

В конце прошлого года актриса Анастасия Макеева отметила 40-летие. В столь знаковое событие с артисткой был рядом ее четвертый муж Роман Мальков, который ради нее бросил многодетную семью. Собственными наследниками звезда сериала "И все-таки я люблю" так и не обзавелась.
Макеева не раз говорила, что мечтает о большой семье. Однако актриса не может забеременеть. Анастасия даже прибегала к искусственному оплодотворению, но это не привело к желаемому из-за генетической особенности ее организма. Раньше знаменитость тяжело переживала бесплодие, однако сейчас рассуждает философски.
По мнению Макеевой, на все воля Божья. Она посещает храмы и монастыри в надежде, что Господь подарит ей ребенка. А недавно артистка познакомилась с новым священником. "Мне кажется, что у нас с Ромой появится свой духовник. Очень интересная личность, достаточно известный священник", – сообщила актриса, пообещав познакомить подписчиков с ним позднее.
Кстати, публика подозревает, что в отношениях Анастасии Макеевой и Романа Малькова не все гладко. Они заметили, что муж артистки очень изменился. Якобы он не выглядит счастливым, превратился в страдальца. Подробнее об этом писали "Дни.ру".